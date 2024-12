Wiadomo, kiedy ceny biletów lotniczych są najniższe. Pilot zdradza trick

Podróżujący służbowo najczęściej latają w dni powszednie, zwłaszcza w poniedziałkowe poranki i piątkowe popołudnia. Do niedzielnego wieczoru większość z nich ma już zaplanowany nadchodzący tydzień, co oznacza spadek popytu na loty i niższe ceny biletów. Ten trend jest zauważalny na całym świecie, więc jeśli chcesz znaleźć świetną ofertę, niedzielny wieczór to doskonała okazja.

Linie lotnicze modyfikują ceny

Linie lotnicze często dostosowują swoje taryfy w weekendy, reagując na trendy rezerwacyjne z poprzedniego tygodnia. Do niedzielnego wieczoru są gotowe modyfikować ceny, aby wypełnić pozostałe miejsca na nadchodzący tydzień. To oznacza niższe ceny dla podróżnych, ponieważ linie dążą do maksymalnego obłożenia lotów.

Aby uniknąć pustych miejsc, linie lotnicze oferują w weekendy oferty last minute. W niedzielne wieczory mogą więc wprowadzać ekstremalnie zniżkowe taryfy. To korzystne dla podróżnych, którzy rezerwują loty w tym czasie, ponieważ mogą skorzystać z atrakcyjnych cen.

Powszechnie wiadomo, że rezerwacja lotów z kilkutygodniowym wyprzedzeniem pozwala uzyskać lepsze ceny. Rezerwacja w niedzielny wieczór, w optymalnym przedziale 30-45 dni przed wylotem, może przynieść znaczące oszczędności. To pozwala skorzystać z najlepszych dostępnych taryf przed wzrostem cen w miarę zbliżania się daty wylotu.

Fala rezerwacji opada

Rezerwując lot w niedzielny wieczór, unikasz także konkurencji ze strony innych podróżnych. Główna fala rezerwacji weekendowych i dokonywanych w godzinach pracy zazwyczaj już opadła, co prowadzi do mniejszej konkurencji o dostępne loty. W efekcie linie lotnicze, widząc mniejszą aktywność, są bardziej skłonne podsuwać lepsze oferty, by przyciągnąć pozostałych klientów.

Pilot, który rozmawiał z Ski Vertigo, podkreślił: "Rezerwacja lotów w niedzielne wieczory to nie tylko okazja do niższych cen, ale także strategiczny ruch w poruszaniu się po algorytmach cenowych linii lotniczych. Linie zazwyczaj resetują swoje systemy rezerwacyjne w niedziele, co często prowadzi do korekt taryf w oparciu o popyt tygodnia i trendy obłożenia. Ten reset może skutkować spadkiem cen, gdy linie dążą do zbalansowania dostępności miejsc z konkurencyjnymi ofertami".