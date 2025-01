Wideo z Czech. Śmieją się z turystów. Okazało się, że to Polacy

Na instagramowym profilu tatry_offcial pojawiło się wideo z miejscowości Szpindlerowy Młyn położonej w Karkonoszach. To największy ośrodek narciarski w Czechach , który przyciąga także fanów białego szaleństwa z Polski.

Na nagraniu widać doskonale, co się dzieje, gdy zimą w górach nie używamy łańcuchów. Autor wideo zaczął kręcić stłuczkę dwóch aut, do której przyjechały już służby, gdy nagle z góry zaczęło staczać się kolejne.

Pod postem znajdują się setki komentarzy, głównie Czechów. Wiele osób śmieje się, że to z pewnością "turyści z Pragi, którzy przyjechali w góry". Widać wyraźnie, że mieszkańcy stolicy są obiektem żartów, podobnie jak w różnych regionach Polski kpiąco mówi się o "Warszawce".

Bardziej dociekliwi szybko jednak zauważyli, że samochody bez łańcuchów miały... polskie rejestracje. To Polacy doprowadzili do kraksy, która obiegła internet - post ma już ponad 1,1 mln wyświetleń.

Internauci grzmią, że przy drodze znajduje się znak informujący o konieczności korzystania z łańcuchów. Wielu zwraca uwagę, że okres świąteczno-noworoczny ściąga do kurortu "niedzielnych" turystów, którzy często przez swoją niewiedzę stwarzają niebezpieczeństwo dla siebie i innych.

"Pamiętajmy, aby przed wyjazdem odpowiednio przygotować samochód do podróży w zimowych warunkach. W rejonach górskich drogi są kręte z mniejszymi lub większymi wzniesieniami, co w warunkach zimowych może bardzo utrudniać jazdę. Wystarczy jeden kierowca, który nie będzie potrafił pokonać podjazdu i zator drogowy pewny" - apeluje policja i dodaje, że poza łańcuchami warto zaopatrzyć pojazd w linę holowniczą, łopatkę do odśnieżania i kamizelkę odblaskową.