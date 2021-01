Wideo ze szczytu K2. "Tak się pisze historia"

Wideo ze szczytu K2 - z hymnem na ustach

Zdobycie K2 zimą - "W grupie łatwiej uwierzyć w sukces"

- Gdy szczyt atakują jedna, dwie osoby, to pojawiają się wątpliwości, a w grupie łatwiej uwierzyć sukces. Była to wiara poparta prognozami pogody - oknem pogodowym, umiejętnościami i tlenem, bo wiadomo, że dziewięciu z nich używało tlenu z butli. To oczywiście ma znaczenie, ale fakt zdobycia zimą K2 to ich sukces bez dwóch zdań. Ci, którzy mówią, że to niesportowe wejście, mają szansę na poprawienie stylu i wejście bez tlenu - dodał Wielicki, który wraz z Leszkiem Cichym jako pierwszy w historii zdobył zimą najwyższą górę świata - Mount Everest (8848 m), czym zapoczątkowano epokę zimowych wejść na ośmiotysięczniki.