Wiele osób nie zwraca uwagi. To usprawni poruszanie się po lotnisku

Kolor żółty oznacza funkcje operacyjne i informacje związane z procedurą podróży, np. wyjście do miasta, odbiór bagażu, kontrola graniczna itp. "Zwróć na nie szczególną uwagę, gdy masz mało czasu i chcesz szybko dotrzeć do celu" - czytamy w poście na Facebooku warszawskiego portu.

Ostatni z kolorów - czarny - informuje o usługach i udogodnieniach, m.in. takich jak Salon Executive, bankomat czy palarnia. "W tej kategorii znajdziesz wszystko, co umili ci czas oczekiwania" - dodano we wpisie.

"Naprawdę dobrze wyszło", "To dobry pomysł. Te kolory i znaczenie pomogą" - piszą internauci w komentarzach. "Ładnie to wygląda, ale jak mam być szczery to miałoby to większy sens, gdyby był wystandaryzowany system dla polskich lotnisk. A przynajmniej dla tych największych" - stwierdził jeden z nich.