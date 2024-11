Zdjęcia z lotniskowej toalety. Mała rzecz, a może pomóc

Larnaka to miasto położone na południowo-wschodnim wybrzeżu Cypru, będące ciekawym celem turystycznym, zarówno dla tych, którzy lubią zwiedzać, jak i dla fanów błogiego relaksu na plażach. Właśnie tam znajduje się największy port lotniczy na wyspie.

Pomocne rozwiązanie

W damskich toaletach na lotnisku w Larnace dostrzec można automaty umieszczone na ścianach. Istnieje możliwość kupienia w nich zwykłych rzeczy, które przydadzą się wielu kobietom, takich jak np. tampony. Te mogą uratować życie nie jednej turystce, a kosztują zaledwie dwa euro (ok. 8,6 zł).

To jeszcze nie wszystko. W automatach kupić można ponadto mini szczoteczki i pasty do zębów, co również może okazać się bardzo przydatne, szczególnie w czasie długiej podróży. Cena takiego zestawu to tylko jedno euro (ok. 4,3 zł).

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Inne przydatne rzeczy, które można w ten sposób kupić, to nawilżająca pomadka do ust w cenie jednego euro (ok. 4,3 zł) oraz błyskawicznie działający odplamiacz do ubrań za dwa euro (ok. 8,6 zł).

Takie automaty przydałyby się we wszystkich publicznych toaletach © WP Turystyka

Loty na Cypr