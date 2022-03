Wielkanoc 2022. Wyjazdowe hity Polaków

Wielkanocne kierunki Polaków: Egipt, Grecja i Turcja

Egipt w kwietniu to gwarancja wakacyjnej pogody. Średnia temperatura sięga tam 30 st. C., jest ciepło, ale jeszcze nie tak upalnie, jak latem. To dobra opcja dla osób nastawionych na wypoczynek na plaży i kąpiel w ciepłym morzu. Siedem dni all inclusive w połowie kwietnia to koszt od 2200 zł za osobę.