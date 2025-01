Wielkie zmiany w warszawskim zoo. Przetarg już ruszył

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie im. Antoniny i Jana Żabińskich nazywany jest "wielką, zieloną wyspą w środku miasta". Jest on domem dla ponad 12 tys. zwierząt reprezentujących ok. 500 gatunków z czego prawie 50 jest objętych Europejskim Programem Ochrony Zwierząt.

Jak czytamy w poście na Facebooku, projekt zakłada: "dużą, otwartą przestrzeń dla zwierząt, nowoczesne ogrodzenie, bramy, paśniki i poidła, oczko wodne pełniące funkcję pojnika, a także taras widokowy w stylu afrykańskim z wiatą, miejscami do siedzenia i materiałami edukacyjnymi o zwierzętach oraz ich zwyczajach". "To kolejny krok w rozwoju naszego ZOO!" - podsumowano.

Ogrody zoologiczne to miejsca, które przyciągają nie tylko rodziny z dziećmi, ale także grupy nastolatków i seniorów. Za wstęp do warszawskiego zoo zapłacić trzeba, w sezonie wysokim (od kwietnia do września) - 35 zł, zaś w niskim - od października do marca - 25 zł. Bilety ulgowe wynoszą odpowiednio 25 i 20 zł.