Wiemy, na co skarżą się turyści. "Zamiast w hotelu musieli spędzić urlop w busie"

Odwołane loty i zagubione bagaże to tylko kropla w morzu problemów, które turyści zgłaszają do Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK). - Linia lotnicza uszkodziła np. bagaż pasażerki i odmówiła rekompensaty, stwierdzając, że walizka jest za stara - mówi w rozmowie z WP Joanna Izdebska z ECK. Od 1 czerwca do 26 września wpłynęło tam 1727 skarg.