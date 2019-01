Wieś w mieście. Oryginalny pomysł dla Krakowa

Łany pszenicy, grządki warzyw i ogród pełen kwiatów. Tuż pod blokiem. W mieście. W Krakowie ma powstać Urbanfarm, czyli miejska dzielnica z dużą zieloną przestrzenią.

– To powrót do nieco wyidealizowanej przeszłości – małopolskiej wsi, w której każdy się zna, żyje lokalnie i ma dostęp do zdrowej, miejscowej żywności – mówi architekt Adrian Kasperski, pomysłodawca przedsięwzięcia na łamach White Mad.