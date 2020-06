Wilczy Szaniec. Zrekonstruowano wnętrze baraku narad - miejsce zamachu na Hitlera

"Po wielu miesiącach intensywnych prac i poszukiwań zbliżamy się do celu. W czwartek 11 czerwca 2020 roku serdecznie zapraszamy Państwa do "Wilczego Szańca" na otwarcie stałej ekspozycji zrekonstruowanej sali narad w której 20 lipca 1944 roku doszło do jednego z najbardziej znanych zamachów na A. Hitlera" - czytamy na profilu facebookowym Wilczego Szańca.