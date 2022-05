Winnice po polsku. Polskie trunki są tak dobre, jak te francuskie czy włoskie

- W naszej winnicy przykrywamy wtedy rzędy winorośli gęstą siatką, którą musimy mocować do ziemi od spodu, a i tak te sprytne stworzenia podpełzają pod tkaninę i wyjadają wszystko to, co jest w zasięgu ich dziobów. Biada nam, jeśli spóźnimy się z rozpostarciem siatki o dzień lub dwa. Potrafią w kilka godzin zrobić takie spustoszenie, że straty są nie do odrobienia. Można powiedzieć, że nasza jesień, to nieustanna walka ze szpakami, które są bardzo konsekwentne w tej "wojnie podjazdowej" - tłumaczy.