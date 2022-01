Wizz Air kasuje loty z Polski. Kilkanaście tras znika na dobre

Wizz Air kasuje kolejne połączenia z Polski

Z Warszawy skasowano m.in. połączenia do Bergen, Bukaresztu, Preveza Akitionu, Saloników i Wiednia. Z Krakowa zniknęły połączenia do Turku, Tromso i Trondheimu. Z Katowic natomiast nie polecimy już na Mykonos, do Odessy czy Santanderu.