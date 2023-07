Wizz Air przerywa milczenie. Przewoźnik skomentował odwołane loty do Albanii

- Różnica w dochodzeniu roszczeń polega na tym, że węgierski Wizz Air posiada w Polsce oddział przedsiębiorcy zagranicznego, a także biura, majątek, czyli składniki, które mogą podlegać egzekucji. Daje to możliwość wszczęcia działań prawnych bez konieczności tłumaczenia dokumentów, w razie gdyby przewoźnik odmówił wypłacenia odszkodowania na etapie polubownym. Wszystkie działania prawne można więc prowadzić tak, jakby to był polski przedsiębiorca - tłumaczy w rozmowie z Wirtualną Polską Piotr Żelezik, prawnik z AirCash4U. - W przypadku Wizz Air Malta takiego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego nie ma. Wszystkie działania prawne trzeba więc prowadzić na Malcie, co jest bardzo utrudnione.