Wizzair podnosi ceny. Podróżni znowu zapłacą więcej za bagaż

To już trzeci raz w tym roku, kiedy przewoźnik wprowadza zmiany w cenniku. Pasażerowie zapłacą więcej za mniejszy i większy bagaż nadawany. Te "drobne" zmiany wcale nie uchodzą uwadze klientów linii lotniczych.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Przewoźnik regularnie w ostatnim czasie zmienia ceny przewozu bagażu (Shutterstock.com)

Nowy cennik figuruje już na oficjalnej stronie przewoźnika. Cena przewozu bagażu uwarunkowana jest przede wszystkim od jego wagi, terminu podróży (wysoki/niski sezon), a także sposobu dokonywania płatności (online/telecentrum bądź bezpośrednio na lotnisku).

Wizzair.com Podziel się

Najmniejszy bagaż nadawany o wadze do 10 kg wyceniony został na 9-47 euro (ok. 40-211 zł) w niskim sezonie oraz od 13 do 57 euro (ok. 58-256 zł) w sezonie wysokim. Zgodnie z poprzednim cennikiem mały bagaż (do 10 kg) kosztował od 7-12 euro.

Wzrosną również ceny bagażu nadawanego do 20 kg. W sezonie niskim będzie nas on kosztował od 15 do 67 euro (ok. 65-291 zł), a w szczycie sezonu od 21 do 83 euro (ok. 91-360 zł). Jeszcze na początku 2019 r. opłaty te wynosiły analogicznie 15-44 euro oraz 20-50 euro.

Cena za bagaż nadawany o wadze do 32 kg poza sezonem wynosi od 21 do 89 euro (91-386 zł), a w sezonie aż od 30 do 109 euro (ok. 130-473 zł).