Przewóz bagażu samolotem. Limity rozmiaru i wagi w różnych liniach lotniczych

Niektóre linie lotnicze pozwalają na bezpłatny przewóz jedynie małego plecaka, torby damskiej czy pokrowca na laptopa. W innych istnieje możliwość przewozu dużego bagażu rejestrowanego. Eksperci portalu rankomat.pl sprawdzili, jakie są limity rozmiaru i wagi bagażu u różnych przewoźników.

(Shutterstock.com)

Najmniejsze limity wagowe bagażu podręcznego zakładają przewoźnicy z Bliskiego Wschodu - Emirates i Qatar Airways. Limit wynosi zaledwie 7 kg. Wśród dużych europejskich linii lotniczych mieści się on granicach od 8 do 12 kg. Większość tanich przewoźników umożliwia natomiast przewóz takiego bagażu do 10 kg. Wyjątkiem jest easyJet, który zniósł limit wagowy. Bagaż musi się jednak zmieścić w schowku nad głową.

Najmniejszy limit rozmiaru bezpłatnego bagażu podręcznego został ustalony przez Ryanair i Wizzair – odpowiednio 40 cm x 20 cm x 25 cm i 40 x 30 x 20 cm. W pozostałych tanich liniach jest on znacznie większy i wynosi zwykle 55 x 40 x 23 cm.

Limity bagażu rejestrowanego

Najczęściej w tanich liniach lotniczych za dodatkową opłatą można przewieźć bagaż rejestrowany do 20 kg. W dużych europejskich liniach wynosi on do 23 kg w klasie ekonomicznej. Przewoźnicy z Bliskiego Wschodu na większości popularnych tras zwiększają ten limit do 30-35 kg.

W większości linii lotniczych maksymalny rozmiar bagażu rejestrowanego w klasie ekonomicznej wynosi 158 cm. Zwykle jest on jeszcze mniejszy u tanich przewoźników. Pod względem rozmiaru bagażu zdecydowanie wyróżniają się easyJet (275 cm) oraz Qatar Airways (300 cm).

Na lotniskach ginie aż 40 mln bagaży rocznie. Jak je ubezpieczyć?

Każdego roku na lotniskach całego świata ginie ok. 40 mln bagaży. Z raportu przygotowanego przez SITA World Tracer wynika, że aż 77 proc. z nich jest opóźnionych przez linie lotnicze, a do tego typu zdarzeń najczęściej dochodzi podczas przesiadek na lotniskach. Pomóc w otrzymaniu odszkodowania za zgubiony bagaż może ubezpieczenie turystyczne.

Ubezpieczenie bagażu jest elementem polisy turystycznej, który uprawnia do ubiegania się o odszkodowanie w razie kradzieży, utraty lub zniszczenia rzeczy osobistych i przedmiotów elektronicznych znajdujących się we wnętrzu walizki, kufra, torby czy plecaka. Przed zakupem polisy, należy dokładnie zapoznać się z zapisami OWU, ponieważ towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca świadczenie do określonej nimi wysokości sumy gwarantowanej.

Wysokość sumy gwarantowanej ubezpieczenia bagażu wynosi od 800 do 5000 zł. Polisę turystyczną z tego rodzaju rozszerzeniem ochrony można kupić w kalkulatorze rankomat.pl już od 3,22 zł

dziennie.