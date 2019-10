Właściciele kawiarni skrytykowani. Farbowali psy by się wyróżniać

Lokal znajdujący się w południowo-zachodnim mieście Chengdu znalazł się pod ostrzałem internautów. Psy będące atrakcją kawiarni zostały pofarbowane tak, by wyglądem przypominały pandy. Kontrowersyjny pomysł miał przyciągnąć klientów.

Aktywiści broniący praw zwierząt ostrzegają, że ich farbowanie może powodować poważne szkody. W 2018 r. organizacja People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) zwróciła uwagę na przypadek, w którym pies doznał poważnych oparzeń, gdy na jego sierść nałożono barwniki do ludzkich włosów.