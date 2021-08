Włochy. 22-latek wytatuował sobie na ręce paszport covidowy

"Ograniczam się po prostu do stwierdzenia, że ​​wolności nie widać po tym, co możemy lub czego nie możemy zrobić, ani od tego, co wytatuowaliśmy na ciele lub nie. Raczej od naszego sposobu myślenia i akceptowania tego, co odmienne i niezwykłe" - podsumował Włoch.