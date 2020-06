Włochy. Do Wenecji wrócili turyści, a wraz z nimi problemy

W Wenecji od lat narzeka się na tłumy turystów. Przez ostatnio trzy miesiące miasto miało szansę odetchnąć, ale ten czas póki co minął. Włochy otworzyły granice, a turyści wrócili do Wenecji. Wraz z nimi kłopoty. W środę dwóch turystów postanowiło wskoczyć do Canale Grande. Na pamiątkę dostali... mandaty.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Tłumy turystów wróciły do Wenecji (Getty Images, NurPhoto)