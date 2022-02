Włochy. Ważna zmiana przepisów dla zagranicznych turystów

Paszport covidowy we Włoszech ważny tylko sześć miesięcy

Problemy z przyjazdem do Włoch mieli dotąd ci zagraniczni turyści, którzy nie spełniali wymogu posiadania tzw. Super Green Pass. We Włoszech to po prostu paszport covidowy, który jest ważny sześć miesięcy od daty szczepienia lub wyzdrowienia. Problem dotyczył między innymi dzieci i nastolatków, które zostały zaszczepione latem 2021 r.drugą dawką, a z powodu przepisów w poszczególnych krajach UE nie otrzymały jeszcze trzeciej dawki.