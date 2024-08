Włosi strajkują. Najbardziej odczują to turyści

Choć póki co strajk jest łagodny i ma trwać zaledwie dwie godziny (od 7:30 do 9:30), związki zawodowe grożą protestami, które mogą potrwać przez cały sierpień. Zapowiadają, ze przez ten czas nie będą przychodzili do pracy. Strajki najbardziej odczuwają turyści, dla których jest to szczyt sezonu urlopowego. W tym czasie chętnie korzystają oni z usług włoskich przedsiębiorców na plażach.