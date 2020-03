Włoska wyspa wprowadza płatny wstęp na plażę. Chcą ograniczyć liczbę turystów

Plaża La Pelosa na Sardynii będzie od tegorocznego sezonu letniego płatna. Władze chcą też ograniczyć liczbę osób przebywających w tym miejscu jednocześnie.

Ulokowana niedaleko miejscowości Stintino plaża przyciąga białym piaskiem i błękitną wodą. Turyści upodobali sobie to miejsce aż nadto, dlatego władze Sardynii zdecydowały się podjąć stanowcze kroki. Za wejście na plażę będzie pobierana opłata.

Jak podaje Radio Zet, zgodnie z uchwałą przyjętą przez radę gminy Stintino wstęp na plażę, położoną na wysuniętym cyplu w północno-zachodniej części wyspy, kosztować będzie 3,50 euro. Liczbę osób, jakie będą mogły tam przebywać, ograniczono do 1500 dziennie. Z opłaty zwolnione będą dzieci do 12 lat. Zasady te mają obowiązywać od czerwca do września.