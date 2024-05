Wraca hitowe połączenie z Polski. Bilety za 5 euro

Beliansky Express na trasie Muszyna-Poprad wrócił na tory w 2019 r. po prawie dziewięciu latach przerwy. Przywrócenie go miało na celu przede wszystkim ułatwienie podróży pasażerom, promocję regionów w obu krajach i ożywienie ruchu turystycznego. Sezonowe połączenie stało się tak wielkim hitem, że na początku tego roku w sieci pojawiła się petycja, z której wynikało, że Polacy i Słowacy domagają się wprowadzenia całorocznego, codziennego połączenia kolejowego na tej trasie. Do tego, póki co nie doszło, ale już w najbliższy weekend, który otworzy sezon letni, znów będzie można udać się w podróż w Tatry.