Niewielki kurort nad Bugiem. Wśród sosnowych lasów czas się zatrzymał

Brok powstał przy trakcie handlowym na Litwę, przy przeprawie przez Bug, jako osada biskupów płockich. W 1501 r. otrzymał prawa miejskie z rąk biskupa płockiego Wincentego Porębskiego. Rozwijał się prężnie do potopu szwedzkiego. Po okresie stagnacji dopiero w XX w. odkryli go turyści i do dzisiaj jest jednym z popularniejszych letnisk Mazowsza.