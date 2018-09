Wrzesień w Macedonii. Ciekawy kierunek na wakacje

Trwa moda na interesujące destynacje na wakacje. Jesień w Macedonii brzmi ciekawie, bo wczasy spędzimy w cieple, pod słonecznym niebem, nad czyściutkim jeziorem, bez tłumów i za rozsądne pieniądze. A do wyboru mamy różne opcje dojazdu do Macedonii.

Macedonia nad Jeziorem Ochrydzkim

Macedonia jest sąsiadką Albanii , z którą łączą je chociażby przystępność cenowa oraz przepiękne Jezioro Ochrydzkie , ostoja licznych gatunków ptaków. Kraj pozostaje niezbyt oczywistym kierunkiem turystycznym, nie ustępującym jednak walorami żadnemu z reprezentantów regionu. Ta część Bałkanów słynie właśnie przede wszystkim z bardzo głębokiego i najstarszego zbiornika wodnego na terenie Europy , figurującego na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO razem z pobliską miejscowością Ochryda. Tutaj znajduje się także lokalne lotnisko. Perła Bałkanów , czyli krystalicznie przejrzyste Jezioro Ochrydzkie nazywane też bałkańskim morzem, dysponuje wspaniałymi plażami i niesamowicie zielonym otoczeniem. Bliskość akwenu w stosunku do kilku granic sprawia, że ten rejon jest również świetną bazą wypadową na jednodniowe wycieczki chociażby do Albanii czy Grecji . Kilka km dalej po przejechaniu przez park narodowy znajdziemy Jezioro Prespa , usytuowane na granicy 3 krajów.

Europejski hit dostępny jest w opcji z dojazdem własnym, autokarem, a także z bezpośrednimi przelotami samolotami z największych lotnisk w Polsce . Nietrudno wybrać coś dla siebie przykładowo na tygodniowy urlop, sugerując się na początek ceną, możliwościami transportu na miejsce i z powrotem oraz wyżywieniem. Zachęcają zwłaszcza prawie puste jesienią plaże oraz bajeczne widoki na Jezioro Ochrydzkie, przy których brak dostępu do morza zupełnie nikomu z przyjezdnych nie przeszkadza.

Dobre kurorty w Macedonii

Na terenie Macedonii znajdziemy kilka ciekawych miejscowości, które uchodzą w zasadzie za lokalne kurorty. Nad jeziorem Ochrydzkim króluje oczywiście Ochryda , pięknie usytuowana u podnóży gór. Jest tutaj co robić szczególnie latem, kiedy organizowane są festiwale folklorystyczne oraz teatralne. Mnóstwo też zabytków sakralnych z cerkwią św. Jana Teologa w Kaneo na czele, ale nie tylko. W Ochrydzie oczy miłośników historii ucieszą teatr pamiętający czasy starożytne, muzeum oraz ruiny twierdzy carskiej. Nieco za miastem leży słynny klasztor św. Nauma , do którego najlepiej udać się w godzinach porannych, gdyż jest bardzo popularny wśród turystów.

Co warto zobaczyć w Macedonii?

W Macedonii nuda nam nie grozi, jeśli w pełni wykorzystamy potencjał tego cudownego bałkańskiego zakątka. Niezapomniane widoki i bujną przyrodę oferują przykładowo okolice zielonego Kanionu Matka, leżącego niedaleko stolicy Macedonii, Skopje. Głęboki wąwóz otaczają pasma górskie, a zbocza bogato porastają drzewa i krzewy. Miłośnicy trekkingu doceniają możliwość wędrówek po kanionie, na terenie którego napotkamy m.in. jezioro, rzekę, 10 jaskiń z największą 200-metrową podwodną, skalny monaster, klasztor jeszcze ze średniowiecza, przystań dla niewielkich łódek, a nawet schronisko z miejscami noclegowymi w świetnej lokalizacji. Samo Skopje rozdzielone na pół strumieniem rzeki pełne jest kontrastów, jak i zresztą cała Republika Macedońska. To północ kraju z własnym lotniskiem, miejscami niesamowicie nowoczesna, a miejscami przypominająca o zdecydowanie nieeuropejskich korzeniach miasta. Symbole Skopje to 22-metrowy posąg Aleksandra Wielkiego oraz most z kamienia pomiędzy głównymi dzielnicami. Orientalna zabudowa na wzgórzu kusi łaźniami tureckimi, meczetem Mustafa Paszy, dzielnicą muzułmańską, Starym Targiem, granicząc z Muzeum Matki Teresy (bo stąd pochodziła), ruinami jednego z antycznych miast, posągiem Wenus, twierdzą czy rzymskim teatrem.