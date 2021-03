Wściekły kot zaatakował pilotów. Samolot musiał awaryjnie lądować

Pechowy lot zaplanowany był na trasie łączącej międzynarodowe lotnisko w Chartumie, w Sudanie z lotniskiem Hamad w Doha, w Katarze. Ku wielkiemu zdziwieniu sudańskich pilotów ok. 30 minut po starcie w kokpicie niespodziewanie pojawił się kot.

Jak podaje portal Al-SUdani, pasażer na gapę nie był raczej zadowolony z sytuacji, bo postanowił zaatakować kapitana samolotu . Załoga podjęła liczne próby schwytania agresywnego kota, jednak okazało się to niemożliwe, bo zwierze było agresywne.

Samolot musiał awaryjnie lądować

Nikt z pasażerów nie przyznał się do kocura, więc istnieje przypuszczenie, że wkradł się do maszyny, gdy była w hangarze. Najwyraźniej znalazł sobie idealną miejscówkę do spania w kokpicie pilotów, a rozbudzony podczas lotu postanowił pokazać, kto tam rządzi.