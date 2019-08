Wspierał babcię przez cały lot. Internauci nazwali go "aniołem stróżem"

Pasażerowie samolotu lecącego z San diego do Nashville byli wzruszeni postawą mężczyzny, który przez cały lot wspierał 96-letnią kobietę. Babcia była sparaliżowana strachem przed lotem, a jej "anioł stróż" podnosił ją na duchu przez całą podróż.

"Ten dżentelmen z radością wziął jej rękę, pozwolił się do siebie przytulić i uspokajał ją, tłumacząc wszystko, co się działo. Wiedział, co robić przez cały lot. Pomógł jej wstać i poszedł z nią do toalety. Przez cały lot był jej aniołem stróżem. Pomógł jej nawet wysiąść z smolotu i wsiąść na wózek inwalidzki" – opowiada pasażerka.