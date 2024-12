Wszystkie oczy na Paryż. Na otwarciu Duda i Trump

Następnie we wnętrzu katedry abp Ulrich symbolicznie "obudzi" organy, błogosławiąc ten instrument. XVIII-wieczne organy w Notre Dame składają się z ok. ośmiu tysięcy piszczałek. Płomienie nie dotarły do nich podczas pożaru, ale instrument pokrył się toksycznym ołowianym pyłem. Podczas odbudowy Notre Dame organy oczyszczono i wyremontowano.

Jak wynika z planu uroczystości, konsekracja ołtarza nastąpi w pięciu etapach. Najpierw złożone zostaną w nim relikwie pięciorga świętych związanych z dziejami Kościoła paryskiego. To relikwie: św. Marii Eugenii od Jezusa Milleret, Magdaleny Zofii Barat, św. Katarzyny Laboure, św. Karola de Foucaulda i błogosławionego Włodzimierza Ghiki. Kolejne elementy obrzędu to: modlitwa dziękczynna, namaszczenie olejami i ofiarowanie kadzidła, następnie ołtarz zostanie ozdobiony i oświetlony.

Od wieczora 8 grudnia katedra znów ma być dostępna dla wszystkich, a przez pierwszy tydzień - do 14 grudnia - otwarta będzie aż do godz. 22. Od 15 grudnia będzie ją można odwiedzać ją do godz. 19 w tygodniu i do 19.30 w weekendy.