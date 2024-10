"Stój! To imperium śmierci". Nie każdy odważy się zejść do miasta umarłych

Katarzyna Bryś: Na szczęście to jest takie miejsce, w którym opieka przewodnika nie jest potrzebna. Zwiedza się je indywidualnie z audiobookiem. Więc jeśli moi goście chcą zejść do podziemnego Paryża, to robią to albo przed naszym spacerem albo po nim. Ja im opowiadam wcześniej o historii tego miejsca, przygotowuję na to jakie warunki panują na dole, podpowiadam gdzie kupić bilety i jak dojechać do oficjalnego wejścia, a na dół schodzą już sami.