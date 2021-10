Śmierdzący owad wciska się do domów. To wtyk amerykański

Co ciekawe, w Polsce zaobserwowano go po raz pierwszy całkiem niedawno, bo w 2007 roku. Jednak wtyk amerykański rozprzestrzenił się dość szybko i teraz można spotkać go na terenie całego kraju. Mieszkańcy niektórych regionów - m.in. województwa kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego - mówią wręcz o inwazji tego gatunku.