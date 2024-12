Wybrała się do Pragi. Wszyscy patrzyli na jedno. "Fala ludzi z telefonami"

Decyzja o wyjeździe do Pragi była spontaniczna - skusił mnie nowy pociąg z Trójmiasta do czeskiej stolicy. Połączenie ruszyło w niedzielę 15 grudnia br., więc w grę wchodził tylko ostatni weekend przed Bożym Narodzeniem.

Nie udało nam się wybrać do barokowej biblioteki Klementinum. Gdy próbowałam kupić bilety online jeszcze z Polski, na stronie pierwszy dostępny termin był na styczeń. Liczyłyśmy, że uda się kupić na miejscu, ale przed wejściem ustawiono wymowny napis "sold out" (wyprzedane).

Bez kolejki weszliśmy za to do Małostrańskiej Wieży Mostowej, która znajduje się przy Moście Karola, po tej samej stronie co Hradczany. To świetny punk widokowy na popularny most i Stare Miasto. Na szczycie wieży byliśmy sami, co dało przyjemny oddech od zatłoczonych ulic Pragi.