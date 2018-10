Wybrzeża Hiszpanii. Wybierz coś dla siebie

Na terytorium Hiszpanii najbardziej wyróżniają się Costa del Sol, Costa Brava, Costa Blanca oraz Costa de la Luz. Sprawdź, jakie jest każde z tych wybrzeży i co godnego uwagi możemy tam zobaczyć. Jeszcze nie jest za późno na wakacje w Hiszpanii!

Nadmorskie plaże Królestwa Hiszpanii są w sezonie wakacyjnym naprawdę oblegane (Shutterstock.com)

Hiszpania kontynentalna jest kierunkiem turystycznym, który ma do zaoferowania przyjezdnym podobną ilość atrakcji, jak wyspiarska część kraju. Przyjrzyjmy się poszczególnym wybrzeżom, powszechnie uchodzącym za najpopularniejsze bądź najpiękniejsze, ich interesującym miejscom i miejscowościom noclegowym.

Costa del Sol – Wybrzeże Słońca

Costa del Sol w Andaluzji jest synonimem luksusowego wypoczynku z gwarancją słońca latem. Wynajęcie na wczasy jednej z prywatnych willi na przedmieściach miejscowości turystycznych w tej części Hiszpanii równoznaczne jest z sąsiedztwem Antonio Banderasa czy Micka Jaggera. Na Wybrzeżu Słońca panowie mają do wyboru 30 całorocznych pól golfowych ze świetnymi warunkami. Zwyczajny turysta z portfelem normalnej grubości również znajdzie w regionie zakwaterowanie i rozrywki dla siebie, a turyści z całej Europy wprost uwielbiają Costa del Sol.

Powodem są śliczne, piaszczyste plaże ciągnące się na długości 180 km, pewna pogoda, znikoma ilość opadów deszczu w najcieplejszych miesiącach roku, półwysep Gibraltar, łaźnie tureckie, rezerwat krasowy El Torcal, jaskinie Cueva de Nerja. Pośród lokalizacji do dłuższego pobytu zdecydowanie polecamy zakątki takie, jak Marbella, Malaga, Nerja czy Torrox z najładniejszymi kąpieliskami oraz Torremolinos, Fuengirola, Estepona.

Costa Brava – Dzikie Wybrzeże

Costa Brava reprezentuje dość urozmaiconą linię brzegową gdzie bajeczne plaże ukryte w zacisznych zatoczkach spotykają się z rozsianymi klifami i skałkami. Poplażujemy tutaj na przeszło 100 km, w otoczeniu dolin porośniętych gęstymi lasami, winnicami, drzewkami oliwnymi, a w odległości maksymalnie godziny jazdy natkniemy się na magiczną, gotycką Barcelonę, na której zwiedzanie warto zarezerwować sobie kilka dni.

Można także zrobić sobie stąd wypad samochodem to leżącej tuż obok Francji. Niegdyś faktycznie Dzikie Wybrzeże ze spokojnymi wioskami rybackimi fascynujące Pablo Picasso, dzisiaj to przede wszystkim głośne kurorty nadmorskie dla całych rodzin, w których nie sposób się nudzić (w sezonie największy tłok jest na południu regionu). Na Costa Brava czekają na turystów ogrody botaniczne Cap Roig oraz Pinya de Rosa, rezerwat przyrody Cap de Creus, festiwal budowania wież z ludzi zwany castellers, Girona z piękną starówką, Figueres z muzeum Salvadora Dali.

Costa Blanca – Białe Wybrzeże

Białemu Wybrzeżu urody nie da się odmówić z pewnością. Prowincja Alicante z linią brzegową o długości 200 km, z czego połowę stanowią plaże, to przeszło 300 słonecznych dni rocznie i świetne warunki do plażowania i uprawiania sportów wodnych. Łagodny klimat jest stosunkowo suchy. Do najbardziej znanych kąpielisk na Costa Blanca należą Calpe, Playa del Postiguet, Torrevieja, Benidorm, San Juan de Alicante.

Nazwę wybrzeża tłumaczy jaśniutki, drobny, miękki piasek pokrywający tereny nadmorskie regionu. Powietrze naprawdę pachnie dzięki licznym plantacjom drzew cytrusowych, migdałowych czy też palm daktylowych, które napotkamy na swojej drodze przykładowo w słynnym gaju w Elx. Na Costa Blanca zdecydowanie warto zajrzeć do stolicy wybrzeża, pełnego uroku Alicante, gdzie przenikają się wpływy rzymskie z arabskimi, co widać po wspaniałych zabytkach, a także do malowniczej Walencji z Centrum Nauki i Sztuki. Ponadto podczas wycieczek w góry trzeba zobaczyć ukryte wioski, a nad samym morzem miasteczko Altea z bielonymi domkami.

Costa de la Luz – Wybrzeże Światła

Południe Europy to również Costa de la Luz, mocno nasłonecznione wybrzeże, które nie jest aż tak zatłoczone, jak pozostałe części nadmorskiej Hiszpanii. Wybrzeże Światła znajdziemy na południowym-zachodzie, a 122 km pięknych, niejednokrotnie zupełnie dzikich i bezludnych plaż z miękkim piaskiem i bezpiecznym, płytkim wejściem do wody rozciąga się pomiędzy miejscowościami Tarifa na Gibraltarze (to stolica wiatru na naszym kontynencie) a Torreguadiaro na wschodzie.

Pośród kąpielisk Costa de la Luz dominują El Palmar, Kadyks, El Rompidillo oraz Matalscanas, a noclegów można śmiało szukać w Ayamonte, Cartaya, Isla Christina, Mazagon czy Punta Umbria. To w tym dziewiczym zakątku Hiszpanii króluje windsurfing, kitesurfing, paralotniarstwo, wybierzemy się w rejs dookoła półwyspu pośród orek, tuńczyków, wielorybów, delfinów, zobaczymy wyspę Isla Canela, klify La Brena, a także wspaniały Park Narodowy Donana z niespotykanymi gatunkami zwierząt i ptaków.

Oprócz Costa del Sol, Costa Brava, Costa Blanca oraz Costa de la Luz na terytorium Hiszpanii kontynentalnej znajdziemy jeszcze inne ciekawe zakątki na wymarzony urlop. Pozostałe godne polecenia wybrzeża to najbardziej sucha Costa Almeria, Costa del Azahar (Wybrzeże Kwiatu Pomarańczy) czy Costa Dorada (Złote Wybrzeże).

