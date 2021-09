Wybuch wulkanu na wyspie La Palma. Co z turystami z Polski?

- Dziś już co chwilę słyszymy i widzimy helikoptery, małe samoloty, drony. Przestrzeń powietrzna zrobiła się bardzo ruchliwa - opowiada pani Żaneta. - W poniedziałek w nocy, ok. 4 rano, w naszej miejscowości było małe trzęsienie ziemi, bo wybuch wulkanu wpływa na całą wyspę. W nocy po naszej stronie wyspy pojawił się też pył wulkaniczny. Obawiamy się, że do jutra może być go tak dużo, że samoloty z silnikami odrzutowymi nie będą miały zgody na latanie w pobliżu La Palmy.