Wyjątkowa atrakcja tuż przy polskiej granicy. "Robi wrażenie"

Tegoroczna majówka wypada wyjątkowo korzystnie, bowiem biorąc zaledwie jeden dzień wolnego, można zafundować sobie pięciodniowy urlop. To idealny czas, aby odwiedzić wyjątkowe miejsca. Jednym z nich jest skalne miasto, znajdujące się zaledwie 14 km od polsko-czeskiej granicy. "Jeśli wolicie zwiedzanie bez tłumów, to miejsce jest dla was" - czytamy w mediach społecznościowych.