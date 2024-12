Wyjątkowe miasto w Polsce. Nie jest pierwszym wyborem turystów

Białystok to jedno z tych polskich miast, w których historia i przeszłość płynnie łączą się z teraźniejszością. Przed II wojną światową było to miasto wielokulturowe, w którym obok siebie żyli zgodnie Polacy, Żydzi, Niemcy, a także Rosjanie i Tatarzy.

Dziś wielonarodowy charakter Białegostoku pozostaje jedynie wspomnieniem, lecz na jego mapie nadal nie brakuje miejsc, w których swój ślad odcisnęli przedstawiciele różnych kultur.

Wielokulturowy charakter Białegostoku przyciąga do siebie turystów nie tylko z Polski, ale także z Europy i ze świata. Miasto jest świetnie przygotowane na ich przyjęcie za sprawą rozbudowanej i zróżnicowanej bazy noclegowej, licznych restauracji, kawiarni i barów szybkiej obsługi, a także świetnie zorganizowanej komunikacji miejskiej. Po Białystoku można przemieszczać się zarówno na piechotę, jak i zwiedzać miasto autobusem, rowerem lub na hulajnodze.

Zespół pałacowo-parkowy Branickich w Białymstoku

Zwiedzanie Białegostoku warto zacząć od jego symbolu, czyli Pałacu Branickich wraz z przepięknym ogrodem. Nie bez powodu porównuje się go do francuskiego Wersalu. Jego początki sięgają XVI wieku. W późniejszych latach dokonano licznych przebudów, a w 1944 roku został zburzony przez wycofujących się Niemców. Pałac odbudowano w latach 1946-1960. Współcześnie stanowi główną siedzibę Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Część reprezentacyjnych wnętrz udostępniono do zwiedzania.

Pałac Branickich nazywany jest polskim Wersalem © Adobe Stock | Cezary Wojtkowski

W centrum Białegostoku mieści się Rynek Kościuszki. Wznoszą się nad nim ratusz z wieżą zegarową oraz zabytkowa Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W pobliskich kamieniczkach znajdują się restauracje i kawiarenki. Warto tam skosztować regionalnych przysmaków, np. kartaczy, babki ziemniaczanej, sękacza i wielu innych.

W miejscowym Muzeum Historii Medycyny i Farmacji można zaś poznać starodawne metody lecznicze, a także przenieść się symbolicznie do apteki z przełomu XIX i XX wieku. Wśród licznych kolekcji znajdziemy m.in. chirurgiczne, rentgenowskie, ginekologiczne, stomatologiczne, anatomiczne, laryngologiczne czy okulistyczne.

Białystok śladami Ludwika Zamenhofa i języka esperanto

Jedną z najbardziej znanych osobistości związanych z Białymstokiem jest urodziny tu w 1859 r. Ludwik Zamenhof. Zasłynął on przede wszystkim ze stworzenia i popularyzacji języka esperanto, który miał stać się swoistą wspólną mową całego świata. Z osobą Zamenhofa wiąże się wiele miejsc na mapie Białegostoku, a spacer jego śladami z pewnością okaże się świetnym pomysłem na spędzenie wolnego czasu.

Białystok z lotu ptaka © Adobe Stock

W ramach spaceru śladami Zamenhofa i języka esperanto warto odwiedzić dawną ulicę Zieloną (dziś nosi ona imię Zamenhofa), na której pod numerem 6 znajdował się dom Zamenhofa. Dom już nie istnieje, ale na ścianie sąsiedniego budynku znajduje się pamiątkowa tablica – po polsku i w języku esperanto. Na innym bloku przy ul. Zamenhofa namalowano natomiast mural, przedstawiający Zamenhofa obserwującego z balkonu przechodniów.

Kolejnymi miejscami, z którymi związane było życie i twórczość Ludwika Zamenhofa jest VI LO, mieszczące się w budynku dawnego Gimnazjum Realnego przy ul. Warszawskiej 8, a także sam Rynek Kościuszki. To właśnie tu, na dawnym Placu Bazarnym, młody Zamenhof miał wpaść na pomysł stworzenia języka, który łączyłby przedstawicieli różnych kultur i narodowości dawnego Białegostoku.

Nieopodal Rynku Kościuszki znajduje się ul. Malmeda, a przy niej, na niewielkim skwerku z fontanną, popiersie Ludwika Zamenhofa. Nie jest to jedyny monument upamiętniający tego znanego Białostoczanina – tuż przy Rynku Kościuszki stoi bowiem mosiężny pomniczek z postacią małego Ludwika.

Białystok wieczorową porą © Getty | dzika_mrowka

Pieszo, rowerem i autobusem szlakiem białostockich murali

Białystok słynie także ze swoich murali. Są to starannie wykonane malowidła, które zdobią ściany budynków, sklepów, a nawet prywatnych domów. To świetny przykład street artu, który może być artystyczny i efektownie zdobić, a nie szpecić miejską przestrzeń. Na mapie stolicy Podlasia nie brakuje miejsc, w których można podziwiać bajecznie kolorowe murale. Specjalnie z myślą o turystach, którzy chcieliby poznać je bliżej, powstał szlak białostockich murali.

Został on utworzony z inicjatywy Miasta Białystok i można go pokonać pieszo, rowerem lub korzystając z komunikacji miejskiej. Szlak pieszy liczy sobie ok. 3 km, rowerowy 13 km, a autobusowy 25 km. Trasa biegnie przez miejsca, w których znajdują się najpiękniejsze białostockie murale – aktualnie na szlaku jest ich 36. Są to najatrakcyjniejsze, wielkoformatowe murale spośród tego typu malunków znajdujących się na terenie Białegostoku (wszystkich jest obecnie ok. 50).