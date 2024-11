Niezwykłe miejsce w Polsce. Pojechałam i przepadłam

Dopiero będąc na miejscu, dowiedziałam się, że te unikatowe snycerskie ornamenty, dzięki, którym podlaskie domy przypominają chatki z piernika, wywodzą się z tradycji rosyjskiego budownictwa ludowego. Historia oryginalnych zdobień sięga początku XX wieku i czasów "bieżeństwa", czyli masowego wysiedlano ludności wyznania prawosławnego w głąb Imperium Rosyjskiego. Wracając z wygnania, "przesiedleńcy" odbudowywali swoje domy i wprowadzali do nich zaobserwowane na obczyźnie elementy dekoracyjne. Otwarte okiennice są dziś znakiem rozpoznawczym Podlasia, bo nie zobaczymy ich w żadnym innym regionie w Polsce. Jeśli po wizycie w Krainie Otwartych Okiennic ktoś podobnie jak ja poczuje niedosyt, to powinien zawitać też do wsi Czyże. Drewniane domy o podobnym charakterze można także zobaczyć w Białowieży.