Wyjątkowy park rozrywki w Polsce. Startuje kolejny sezon

Wizyta w Magicznych Ogrodach

Bilety wstępu do Magicznych Ogrodów kosztują 109 zł (dla osób od 15 do 60 lat). Z kolei wejściówki ulgowe dla dzieci do 14 lat oraz osób powyżej 60. roku życia kosztują 99 zł. Najmłodsi o wzroście nieprzekraczającym 100 cm mogą bawić się za zaledwie 15 zł.