Wypadek autokaru w Peru. Ranni turyści z Polski

Policja ewakuowała rannych do najbliższych ośrodków zdrowia. Pomagali im przy tym okoliczni mieszkańcy. Część turystów, ze względu na ich krytyczny stan została przeniesiona do szpitala w mieście Cusco. Wśród poszkodowanych są turyści z Anglii, Brazylii, Czech, Hiszpanii, Argentyny i także Polski (z listy, którą podano w mediach społecznościowych wynika, że z Polski były to dwie kobiety i dwóch mężczyzn).