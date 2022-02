Wypadek w Karkonoszach. Turysta obsunął się w tzw. rynnie śmierci

W środę 23 lutego ok. godz. 14 ratownicy dostali wezwanie do turysty, który obsunął się północnym zboczem Śnieżki w tzw. rynnie śmierci. GOPR natychmiast ruszył mu na ratunek helikopterem. Jeszcze zanim goprowcy przybyli na miejsce, dotarła do nich informacja, że w tym samym rejonie znajduje się turystka, która nie potrafi samodzielnie wydostać się z eksponowanego terenu.