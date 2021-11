Wysłał pocztówkę. Trudno uwierzyć, po jakim czasie dotarła na drugi koniec kraju

Pocztówka z południa na północ Włoch dotarła po 44 latach

Co potem stało się z widokówką - nie wiadomo. Może zgubiono ją w magazynie, może pozostała na dnie worka z pocztą do doręczenia. Nieoczekiwanie po 44 latach została dostarczona do katedry wraz z inną pocztą. "To była prawdziwa niespodzianka" - powiedział ksiądz Zenna, który dalej pełni posługę w tej samej diecezji, ale już nie w katedrze.