Wyspa słońca na styku dwóch mórz. Idealne miejsce na urlop po sezonie

Wakacje na Rodos warto zacząć od zwiedzania stolicy wyspy – miasta Rodos . Jest to niezwykle urokliwe miejsce z wąskimi uliczkami, mnóstwem tawern, małych sklepików i skwerów, a także wspaniałym portem. Stolica Rodos jest miejscem bardzo kosmopolitycznym. Powstała w V w. p.n.e. i od tego czasu była pod panowaniem Cesarstwa Rzymskiego, Bizancjum, Imperium Osmańskiego, joannitów oraz Włochów. Dopiero po II wojnie światowej została przyłączona do Grecji. Stąd w tym mieście mieszanka języków, kultur i narodowości .

Warto wejść, bo widok ze wzgórza na morze jest fantastyczny . Dodatkowo można podziwiać imponujące pozostałości starożytnego teatru, akropol i kilka świątyń. W samym Lindos można nie tylko podziwiać architekturę białych domów, z których słynie miasto (nazywane jest "białym miasteczkiem"), ale także spędzić czas w klimatycznych restauracjach lub barach umieszczonych na dachach budynków. W wysokim sezonie trzeba jednak nastawić się na tłumy, ponieważ jest to jedno z najpopularniejszych miejsc w regionie . Za to poza sezonem, jesienią, można się tu cieszyć przestrzenią, bo turystów jest zdecydowanie mniej.

Niedaleko miasta znajduje się kultowa zatoka Anthony’ego Quinna - to jedynie trzy kilometry spacerem od Faliraki. Sama zatoka swoją nazwę otrzymała od aktora, który odegrał rolę Greka Zorby . Podobno był on tak bardzo zachwycony tym miejscem, że rząd Grecji postanowił nazwać je jego imieniem, aby podziękować za wypromowanie kraju w popkulturze. W zatoczce można poopalać się na skalistym wybrzeżu lub skorzystać z wyjątkowo przejrzystej i błękitnej wody. W tym miejscu bardzo popularne są skoki do morza.

Niezwykle ciekawym miejscem na Rodos jest Dolina Motyli . To wyjątkowa atrakcja przyrodnicza z okazałą roślinnością i chłodniejszą temperaturą. W dolinie został objęty ochroną rzadki gatunek motyli. Można je tam spotkać od połowy czerwca do połowy września. W Dolinie Motyli znajduje się także Muzeum Historii Naturalnej , a trasa spacerowa prowadzi przez zielone alejki, rzekę oraz w pobliżu wodospadów.

Rodos to także prawdziwy raj dla miłośników sportów wodnych. Na południowym krańcu wyspy leży mały półwysep Prasonisi, połączony z resztą wyspy jedynie wąskim przesmykiem. Zresztą podczas burz jest on często podmywany, co sprawia, że Prasonisi staje wyspą. Półwysep jest szczególnie popularny wśród polskich kitesurferów i windsurferów, ponieważ są tu idealne warunki do uprawiania tych sportów. Znajduje się tutaj również kilka międzynarodowych i lokalnych szkół surfingu. Z równie doskonałych warunków do uprawiania windsurfingu słynie Ixia i Ialyssos. Znajduje się tu też kilka baz windsurfingowych.