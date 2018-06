Wyspy Chatham. Ucieknij na koniec świata

Jeśli zastanawialiście się kiedyś, gdzie znajduje się najdalej oddalone od Polski miejsce - mamy dla was odpowiedź. To położone na Oceanie Spokojnym Wyspy Chatham. Czy podróż na nie jest warta zachodu? Sprawdźcie sami.

Główne wyspy są w większości pokryte pastwiskami i wrzosowiskami (Shutterstock.com)

Jeśli chcielibyście znaleźć się po drugiej stronie kuli ziemskiej, to wylądowalibyście na Oceanie Spokojnym. Najbliższym lądem okazują się Wyspy Chatham, oddalone o ok. 750 km od Nowej Zelandii i ok. 18,5 tys. km od Polski. Składają się z 10 wysp, z czego dwie największe, Chatham (Rekohu) i Pitt (Rangiaotea), są zamieszkałe przez ok. 600 osób. Co ciekawe, w 70 proc. jest to ludność pochodzenia europejskiego, głównie brytyjskiego i niemieckiego. Reszta to rdzenne plemiona - Moriori i Maorysi.

W 1835 r. archipelag podbili Brytyjczycy, a większość członków Moriori została zamordowana lub wzięta w niewolę. Dziś lud próbuje odbudować swoją populację. Zarówno na Wyspach Chatham, jak i na Nowej Zelandii odkrywają oraz pielęgnują pozostałości swojej kultury.

Największą osadą archipelagu jest położone na Chatham miasteczko Waitangi. Mieszka w nim ok. 200 osób, znajduje się szpital z jednym lekarzem, szkoła, bank, kilka sklepów, a także zakład mechaniczny i szkutniczy. Do wybudowanego tu pirsu przybijają także statki z zaopatrzeniem. Pozostałe skupiska ludzkie na tej wyspie to Te One i Kaingaroa oraz osady rybackie Owenga i Port Hutt. Na Pitt natomiast znajdziemy wybudowany w części zwanej North Head dom, który uznaje się za najbardziej na wschód wysuniętą siedzibę ludzką na Ziemi.

Miasto Waitangi / Wikimedia Commons

Zieleń i zwierzęta

Główne wyspy są w większości pokryte pastwiskami i wrzosowiskami. Na Chatham jest również wiele jezior i lagun - największa to Whanga Lagoon. Znajdziemy tam jednak również lasy - stanowią one rezerwaty unikalnej flory i fauny, które są największą atrakcją archipelagu. Na całym terytorium znajdziemy także kilka endemicznych gatunków ptaków. Najbardziej znanymi są petrel reliktowy i skalinek czarny. Warte zobaczenia są także odkryte na zamieszkałych wyspach ryciny ludu Moriori wykonane na drzewach (Rakau Momori) i kamieniach (Nunuku’s Cave).

Turystyka

Na wyspę Chatham można dolecieć z trzech miast Nowej Zelandii - z Wellington, Auckland oraz z Christchurch. Samoloty lokalnego przewoźnika Air Chathams lądują na wybudowanym w 1991 r. lotnisku o nazwie Tuuta Airport.

Na głównej wyspie istnieje baza noclegowa. Można wynająć pokój w pensjonacie, (jedynym dostępnym) hoteliku czy na farmie. Liczba miejsc jest ograniczona, więc jeśli ktoś chce tu przyjechać, warto dokonać rezerwacji z wyprzedzeniem czasowym.

Terminal lotniczy w Waitangi / Wikimedia Commons

Aby dostać się na Wyspy Chatham, czekają was min. 3 przesiadki. W pierwszej kolejności trzeba kupić bilety z Warszawy na Nową Zelandię (czeka was przesiadka np. w Amsterdamie i Chinach), następnie musicie dostać się z nowozelandzkiego miasta do Waitangi. Koszt biletów? Według aktualnych cen na stronach linii lotniczych - min. 5,5 tys, zł.

Przy okazji warto wspomnieć, że pomiędzy wyspami Chatham a Pitt raz dziennie kursuje niewielki statek. Wejście na pokład kosztuje ok. 400 zł.

Pozostało jeszcze odpowiedzieć na pytanie, kiedy najlepiej tu przylecieć. Wyspy leżą w strefie klimatu umiarkowanego, można więc je odwiedzać o każdej porze roku, choć rekomendowany jest okres od września do marca. Temperatury latem (czyli podczas polskiej zimy) wahają się od 15 do 24 st. C, natomiast od marca do września wynoszą 6-10 st. C. Pogoda może się zmienić nawet w ciągu jednego dnia, warto więc zawsze mieć przy sobie sweter i kurtkę przeciwdeszczową.

Wyprawa na Wyspy Chatham jest pragnieniem wielu podróżników. Jednak marzenia są po to, by je spełniać. Więc jak? Jesteście gotowi na podróż na drugi koniec świata?