Z TPN-u znikną budki toi-toi. Będzie schludniej i bardziej komfortowo

- Zaczynamy od tego miejsca, bo stosunkowo najłatwiej będzie tam podłączyć te szalety do miejskiej kanalizacji. Będą normalne obiekty stacjonarne. Powstaną więc normalne budynki kubaturowe. Będziemy musieli o nie dbać, sprzątać, tam by komfort korzystania z tych obiektów był wysoki – mówi w rozmowie z Gazetą Krakowską Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Już za kilka lat koniec ze ściekami na terenie TPN

- W przypadku podłączenia do kanalizacji obiektów nad Morskim Okiem czy na Hali Gąsienicowej będą to zadania bardziej skomplikowane, a co za tym idzie - droższe. Ze względu na odległości, ze względu na spadki terenu. Sporym wyzwaniem na pewno będzie stacja na Kasprowym Wierchu. Trudno jednak na razie mówić, czy będą jakieś obiekty, których ze względów technicznych nie będzie się dało podpiąć do kanalizacji - zaznacza Ziobrowski.