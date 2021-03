Tatry. Zamknięcie szlaków od 1 marca. Nie każdy zna ten przepis

Od 1 marca do 30 listopada wszystkie szlaki na terenie TPN są zamknięte od zmierzchu do świtu. W tym okresie w ciągu dnia panuje duży ruch na szlakach, co uniemożliwia żyjącym w Tatrach zwierzętom swobodne przemieszczanie się między miejscami żerowania a miejscami dziennego odpoczynku. Wiele z nich prowadzi nocny tryb życia, więc zakaz zapewnia im konieczną ochronę przed ludźmi zakłócającymi ich spokój.