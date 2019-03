Za kółkiem ciężarówki poznaje świat. Tym razem Wietnam

Wciąż się śmieje, ma nerwy jak postronki i tę ciekawość świata, która pcha go w coraz nowe części świata. Ma za sobą Amazonkę, zjechał Stany, a teraz odwiedził Wietnam. Przygody Dawida Andresa można śledzić, oglądając program "Ciężarówką przez Wietnam". Opowiedział nam, czego bał się najbardziej i jaką wódkę można wypić w barze dla kierowców.

Urszula Abucewicz, WP: Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że będziesz gwiazdą telewizyjną?

Dawid Andres: Nigdy nie sądziłem, że kiedykolwiek będę pracował w telewizji. I wcale nie czuję się jak gwiazda. Na co dzień mieszkam w Stanach Zjednoczonych, więc nikt mnie nie kojarzy i nikt mnie nie zna.

Jak to się stało, że zainteresowali się tobą producenci telewizyjni?

Zrobiłem coś, czego nikt wcześniej nie dokonał. Razem z bratem w 2016 r. przejechaliśmy na rowerze całą Amazonkę, otrzymałem za ten wyczyn Kolosa i wtedy zgłosili się do mnie producenci i różne stacje telewizyjne.

Aleksander Doba został dwa razy okradziony w tych rejonach i zrezygnował z wyprawy, a wy dopięliście swego. Bywało niebezpiecznie?

Bywało. Na szczęście my z bratem jesteśmy bardzo wesołymi facetami i to nam pomagało wyjść z różnych opresji. Nawet ze spotkania z piratami…

W tym samym miejscu, w którym kilka miesięcy wcześniej zamordowano brytyjską kajakarkę, podpłynęła do nas łódka. I nagle wyskoczyło z niej trzech rosłych mężczyzn, wyciągnęli giwery, zaczęli w nas mierzyć. Zrobiło się strasznie.

I co było dalej?

Przygotowując się do tej wyprawy, wiedziałem, że można spotkać takich piratów, którzy kradną i tych, którzy szukają narkotyków, tzw. zawodowców. I gdy ci, którzy do nas podpłynęli, zadali nam pytanie: "czy macie narkotyki"? od razu wiedziałem, że mam do czynienia z profesjonalistami i zacząłem się śmiać: "jakie narkotyki, zobacz na nasze rowery. Przecież my pedałujemy 4 km na godzinę". Jeden z nich skoczył do wody, obszukał płozy i oczywiście niczego nie znalazł.

Gdy zaczęliśmy z nimi rozmawiać, zobaczyłem uśmiech na ich twarzach, ale wciąż czułem się nieswojo, bo jeden z nich wciąż mierzył do nas z tego wielkiego kałacha. Mimo to, żeby rozładować sytuację zapytałem, czy mają może piwo? A oni zaczęli się śmiać i powiedzieli, że niestety nie. Już wiedziałem, że nic nam nie zrobią, więc pytam: "chłopaki, to może jakieś narkotyki dla nas macie?". Parsknęli śmiechem, powiedzieli do nas: "Miłej podróży" i odpłynęli. A nam serce biło tak szybko, że nigdy wcześniej z taką prędkością nie płynęliśmy po Amazonce.

Czy poleciłbyś komuś taką ekstremalną wyprawę?

Decydując się na taki wyczyn trzeba mieć silną wiarę w powodzenie takiej wyprawy. Bo tu mięśnie nie są najważniejsze. Trzeba bardzo głęboko tego chcieć.

A strach?

Niczego się nie baliśmy. Głęboko wierzyliśmy, że chcemy to zrobić i że nie spotka nas krzywda ze strony innych ludzi. Podchodziliśmy do nich, podpływaliśmy do ich wiosek i wieść o nas rozchodziła się po okolicy. Przypływali do nas miejscowi, chcieli robić sobie z nami zdjęcia, znali nasze imiona, byliśmy w telewizji brazylijskiej.

A w Wietnamie się bałeś?

Tak. W Wietnamie dominują skutery. W samym Sajgonie jest ich ok. 7-8 mln. I gdy jechałem ciężarówką, gdy zapalało się zielone światło, to nagle te tuk-tuki zaczynały zalewać drogę jak woda. Wydawało mi się, że one wyjeżdżają spod moich kół. I to był mój największy strach. Mówiłem do siebie: "boże, jak ja tu kogoś rozjadę i spędzę pozostałą część życia w wietnamskim więzieniu". Tego bałem się najbardziej.

Jechałem więc 30-40 km na godzinę. Na początku jak żółw, szybko się jednak do tego przyzwyczaiłem, gdy zdarzało mi się przycisnąć do 80 km na godzinę, wydawało mi się jakbym osiągał jakąś zawrotną prędkość.

Inną kwestią jest to, że na tamtejszych drogach nie obowiązują żadne przepisy drogowe. Jedziesz sobie płatną autostradą, a pod prąd sunie autobus albo krowy idą autostradą.

A co z mandatami? Zdarzyło ci się spotkanie z tamtejszą policją? Wypisywali blankiet czy chcieli łapówkę?

Kiedy kręciłem program "Ciężarówką przez Stany" kilka razy zdarzyło mi się mimo zakazu wjechać do centrum miasta i nigdy policja mnie nie zatrzymała. Pomyślałem więc sobie: "a co tam, wjadę do jakiegoś centrum w Wietnamie, pokażę ludziom jak wygląda". I nagle podjeżdża skuter, taki jak w PRL-u i policjant macha do mnie identyfikatorem. Za każdym razem, gdy złamałem prawo, pojawiał się mundurowy. Nagle. Znikąd.

Jak wysokie były te mandaty? Pamiętasz?

Tak, milion Dongów, czyli ok. 35-40 dolarów. Na ich warunki to jest całkiem dużo.

Zatrudniłeś się w wietnamskiej firmie transportowej, dzięki temu mogłeś zapuszczać się w miejsca mniej turystyczne.

Początkowo jechałem drogą A1, która ciągnie się wzdłuż wschodniego wybrzeża, opanowanego przez komercję. Praktycznie każdy, kto przyjeżdża do Wietnamu, zahacza o ten rejon. Dogadałem się z szefem, żeby wysyłał mnie w miejsca mniej oblegane przez turystów, gdzie będę mógł się spotkać z prawdziwym wietnamskim światem. No i udało się. Pojechałem wzdłuż granicy z Laosem i dzięki temu mogłem zobaczyć więcej.

Jak wygląda życie Wietnamczyków?

Gdy turysta przyjeżdża do miejsca, gdzie jest piękna plaża wokół której ciągnie się cudowna promenada i 5-gwiazdkowe hotele, to wtedy każdy sobie myśli: "Jaki ten Wietnam jest cudowny", ale ja zatrzymywałem się np. w miejscach dla ciężarówek, w których barem była zwykła szopa, a dania były przyrządzane na podwórku.

Co jadłeś?

Ciężko powiedzieć, bo gdy używałem translatora, okazywało się, że jem gotowaną reklamówkę albo coś podobnego (śmiech).

Jakie są jeszcze twoje obserwacje na temat tego kraju?

Miałem wrażenie, że cała Azja pokryta jest betonem i blachą falowaną. Widziałem też domy zrobione z drzewa, ale na ich dachach leżał azbest. Czasem mijałem taką prawdziwą wietnamską wioskę, z domkami z drewna i dachami pokrytymi palmowymi liśćmi. Ale to była rzadkość.

A czy to, że zatrudniłeś się w firmie wietnamskiej ułatwiło ci kontakty z miejscowymi? Jak się do ciebie odnosili?

Byłem pierwszym Europejczykiem, który jeździł tam ciężarówką, więc był to dla nich szok. Kiedy przejeżdżałem przez bramki w autostradzie, to ludzie wychodzili z budek. Odbiór był bardzo pozytywny.

Inna kwestia, że poruszanie się ciężarówką, daje większą wolność. Nie jestem odbierany jako turysta, zbliżam się do ludzi, jeżdżę do magazynów i widzę jak mieszkańcy pracują. Ma to dużo pozytywów, bo w jednym takim miejscu zapraszali mnie do baru dla kierowców i częstowali mnie wódką z opium czy z wężami. Byłem dla nich atrakcyjny, bo byłem facetem z innego kraju, ale wciąż mi nie wierzyli, że naprawdę jeżdżę tą ciężarówką.

Co dalej? Porzucisz ciężarówkę? Jakie masz marzenia?

To jest moja praca. Na co dzień też jeżdżę w Stanach Zjednoczonych ciężarówką. Chciałbym wyruszyć nią do Australii, a moim największym marzeniem jest zjechanie całego świata. Oczywiście za kółkiem mojego trucka.

