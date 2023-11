Zagadkowe budowle w sercu polskiego miasta. Prawdopodobnie są starsze, niż sądzono

Co wyjątkowego kryją centralne Kamienice Śledziowe?

Kamienice Śledziowe zachwycają nie tylko swoją charakterystyczną i unikalną architekturą, której oryginalność jest efektem licznych przebudów i modyfikacji, jakim ich fasady były poddawane z biegiem lat. Tym, na co warto zwrócić szczególną uwagę, jest przede wszystkim sgraffito z wizerunkami książęcych herbów, które zdobią dwie środkowe kamienice. Sgraffito to technika, w której co najmniej dwie warstwy tynku nakłada się na ścianę. Następnie warstwę wierzchnią, gdy jest jeszcze świeża, zeskrobuje się, aby odsłonić kolor warstwy poniżej.