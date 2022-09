Zagrożenie lawinowe w Tatrach. 30 cm śniegu na Kasprowym

Przypominają też, że komunikat lawinowy jest elementem systemu ostrzegania i zawiera przede wszystkim ogólny opis zagrożenia lawinowego. Informacje zawarte w komunikacie lawinowym stanowią podstawę do własnej oceny użytkownika. Nie zastępują samodzielnej oceny lokalnej sytuacji lawinowej. Należy dopasować swoje plany do aktualnych i prognozowanych warunków w Tatrach oraz do swoich umiejętności i doświadczenia zimowego.