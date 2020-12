Zakaz lotów ponownie przedłużony. Tym razem o 3 tygodnie

Obecny zakaz międzynarodowych lotów cywilnych do Polski obowiązuje do 8 grudnia.

Zakaz lotów - nowe rozporządzenie

Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu lądowania na polskich lotniskach i lądowiskach wpisanych do odpowiednich ewidencji, samolotów wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium państw, w których współczynnik w zakresie 14-dniowej skumulowanej liczby zachorowań na koronawirusa na 100 tys. mieszkańców co do zasady przekracza 440. Oparte jest to o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.