Pokazali stare zdjęcia z Zakopanego. Tak kiedyś tam wypoczywano

Archiwalne zdjęcia Zakopanego. Niektórych miejsc już nie ma

Na fotografiach możemy zobaczyć miejsca, które już nie istnieją, np. kąpieliska na Jaszczurówce. Warto wspomnieć, że powstały one w połowie XIX wieku dzięki naturalnym źródłom termalnym o temperaturze ok. 20,5 st. C. Niestety, po działaniach wiertniczych w 1957 roku temperatura wody spadła do ok. 18,5 st. C i kąpielisko zamknięto. W 2000 roku wykupił je od miasta Tatrzański Park Narodowy, który stworzył tam park edukacyjny.