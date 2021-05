Zakopane na wakacje 2021. Ceny atrakcji dla 4-osobowej rodziny

Równie popularna jest kolej na Kasprowy Wierch. Przejazd góra-dół kosztuje od 89 zł (zakup w kasie w Kuźnicach, co latem może się wiązać z długimi kolejkami) do 119 zł (online). Ulgowy (od 5 lat) to odpowiednio 75 zł i 99 zł. 4-osobowa rodzina musi więc zaplanować na tę atrakcję od 328 do 436 zł.