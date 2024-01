Zamieszanie w Tajlandii. Zatrzymują artystów

Zadziwiające incydenty w Tajlandii

W środę 24 stycznia br. w Phuket zatrzymano członków znanego, wywodzącego się z Białorusi zespołu rockowego Bi-2. Dzień wcześniej muzycy zagrali tam koncert, na którym sala była wypełniona po same brzegi. Formalnym powodem zatrzymania był brak zezwolenia na pracę w Tajlandii. Członkowie grupy nie wiedzieli o konieczności posiadania takiego zezwolenia i nie był to ich pierwszy występ w tym kraju. Co więcej, o koncercie wiedziano wcześniej, ponieważ był on szeroko reklamowany. Całe widowisko odbyło się bez żadnych zakłóceń i incydentów.